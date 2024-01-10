НАПК Украины внес Subway в список «спонсоров войны»

Американская сеть фастфуда Subway попала в список «спонсоров войны» – ее туда внесло нацагенство по противодействию коррупции Украины. Соответствующее сообщение было опубликовано в официальном канале НАПК в среду, 10 января.

По данным агентства, причина данного решения кроется в следующем: на российском рынке продолжает свою работу больше 500 ресторанов Subway, а рынок РФ – это «рынок агрессора», уточняется в сообщении. Там же указывается, что сотни тысяч долларов продолжают поступать в российский бюджет от уплаченных компанией налогов.

Целью внесения в данный список международных компаний, которые продолжают свою работу на территории России, на Украине называют «уход мирового бизнеса с территории страны». Напомним, ранее мы рассказали о том, что в Росптицесоюзе объяснили, повлияет ли импорт куриных яиц на их цену. Подробности о заявлении читайте в нашем материале.