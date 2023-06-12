«Эта не убьет, но сделает инвалидом»: боец СВО назвал самые коварные мины на передовой

Бойцов спецоперации опасность подстерегает буквально на каждом шагу. Выходя из укрытия, солдат должен внимательно смотреть не только по сторонам, но и под ноги. Сергей А., который прослужил на СВО полгода, рассказал, какая опасность таится в траве и на тропах.

Как сообщают полевые врачи, чаще всего военные получают травмы от осколков снарядов и мин. Иногда бывают минометные обстрелы, а иногда боец сам находит свою гибель.

«Каждый должен уметь ставить растяжки. Я самоучка, пришлось освоить науку. Растяжка — это проволока, которая натянута на тропинке. К ней привязана граната. Ты спотыкаешься, и срабатывает механизм: кольцо вырывает и запал выходит. Используют и осколочные гранаты, и РГД, все, что угодно», — объясняет Сергей корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Наш собеседник добавляет, что растяжки активно используют обе стороны конфликта. И каждый новобранец учится их ставить. Главное — не забыть, где они стоят, подчеркнул Сергей. Иначе можно на своих же и подорваться.

«У нас был один такой красавчик. Он поставил и забыл. Сам же и подорвался. Сразу груз 200 (умер — Прим. ред.)», — рассказывает печальный случай солдат СВО.

А еще противник часто раскидывает «лепестки». По-научному они называются ПФМ-1 —противопехотная фугасная мина.

«Эти мины похожи на листок лопуха. Бывают синие и зелененькие, и их в траве тяжело найти. Но «лепесток» тебя всегда найдет. Когда ты на него наступаешь, он сразу взрывается. Причем эта мина не убьет, но на всю жизнь сделает инвалидом. Отрывает ногу. Это самые подлые мины, и их много», — замечает боец.

По словам Сергея, «лепестки» оставляют на тропинках и в траве. Есть еще противотанковые мины российского производства, но они встречаются реже. Все же главными вредителями наш собеседник считает растяжки и «лепестки».

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