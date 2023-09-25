«Эти практики имеют глубокие корни»: выяснилось, почему в России ни в коем случае нельзя запрещать гадания

В последнее время в России активно демонизируют эзотериков, тарологов и астрологов. В Госдуме даже звучали предложения запретить публиковать гороскопы и продавать магическую атрибутику.

Однако, как заявила эксперт по продвижению и монетизации эзотериков, бизнес-психолог Екатерина Климова, подобные ограничения абсурдны, ведь интерес к гаданиям и обрядам в крови у нашего общества и привит с раннего детства.

В любой сказке есть ведьмы, колдуньи, Баба-Яга, Кощей Бессмертный, гадания на «суженого-ряженого». В российском кино и литературе тема астрологии, гаданий и эзотерики в целом часто отображается как интересный элемент сюжета, констатировала собеседница.

«Эти практики имеют глубокие корни в народных верованиях и обрядах, которые помогали людям разбираться в непредсказуемости жизни. Запрет на них кажется попыткой ограничить свободу вероисповедания и культурные традиции граждан», — отметила Климова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По ее мнению, если убрать с телевидения передачи про экстрасенсов, гадалок, рубрики с гороскопами в радиоэфирах, интерес людей никуда все равно не денется.

«Вместо полного запрета, возможно, стоило бы рассмотреть более сбалансированный подход, который бы учитывал исторический контекст и культурное наследие гаданий на Руси, а также права граждан на свободу выбора. Стоит рассмотреть идею возрождения исконно русских народных традиций», — предложила эксперт.

Запрет, уточнила собеседница, создает интригу и загадку вокруг объекта. Люди могут чувствовать желание раскрыть эту тайну и узнать, что скрыто за завесой.

«Люди верят в мистику: у каждого второго россиянина дома есть либо денежная жаба, либо кулон от сглаза. К эзотерике можно отнести также народные суеверия и приметы: черный кот за углом, рассыпанная соль, упавшая ложка или вилка – на все есть трактовка. Вбейте в поисковике календарь народных примет: на каждый день есть рекомендации, что стоит делать, а чего избегать», — отметила она.

Возрождение собственной культуры, духовности и сохранение собственных традиций имеют определяющее значение для привлечения туристов и развития этнического туризма, добавила Климова.

«Стоит не запрещать, а открывать музеи, запускать новые шоу на ТВ, снимать кино и мультфильмы, запускать тематические парки развлечений и проводить тематические театральные вечера и даже открыто обучать», — подытожила спикер.

Ранее священник рассказал об отношении церкви к астрологии.