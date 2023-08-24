«Это безумие»: священник рассказал об отношении церкви к астрологии

Невозможно верить и в Бога, и в астрологические прогнозы, заявил священник Николай Береговой.

Сегодня увлеченность астрологией, гороскопами и гаданиями бьет все рекорды, а священники пытаются объяснить, почему нельзя слепо верить в такие вещи.

«Церковь с уважением относится к астрономии, но с большим недоумением к астрологии, потому что считать, что неодушевленные светила, какие-то планеты, какие-то звезды влияют на судьбу человека — это безумие», — пояснил Николай Береговой корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Священник подчеркнул, что увлечение астрологией основано на нежелании брать ответственность за свою судьбу и желании объяснить собственные неудачные решения положением планет и их влиянием.

«Сама идея того, что планеты могут влиять на судьбу человека, противоречит христианскому убеждению о том, что вся жизнь человеческая находится в руках божьих, зависит от самого человека, от его образа жизни и от господа бога», — заключил он.

Ранее эзотерик рассказала, чем опасно колдовство.