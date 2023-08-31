«Это имя надежды»: о чем думают европейцы, называя младенцев Ноями

Самым популярным именем среди мальчиков в Европе за последние два года стал Ной, передают иностранные СМИ. Оно лидирует в списках новорожденных сразу в шести государствах: Германии, Бельгии, Нидерландах, Швеции, а Швейцарии, Англии вместе с Уэльсом, а в остальных входит в топ-10.

Все мы знаем, что Ной — имя библейского персонажа, который выжил во время Всемирного потопа, построив ковчег и захватив туда «каждой твари» по паре. Православный философ Андрей Кураев рассказал, означает ли такой тренд, что подсознательно европейцы готовятся к какому-то кошмарному будущему.

«Я не думаю, что это как-то взаимосвязано. Тем более, что, по моим данным, на Западе самое распространенное имя сейчас Магомед. Что касается Ноя, то это еврейское имя Ноах, которое означает в переводе с древнееврейского «успокаивающий», это имя надежды», — заявил Кураев в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».

Широко распространяться имя Ной стало с 2021-го года, когда был пик коронавируса, и в мире раздавались печальные прогнозы относительно апокалиптического будущего человечества.

Что касается нашей страны, то, согласно свежей статистике управления ЗАГСа Москвы, самым популярным мужским именем стал тоже библейский Михаил, пишет РБК Life. В топ также вошли Марк, Иван, Матвей. Это имена апостолов, авторов Евангелий.

У девочек по итогам первого полугодия 2023-го сразу три лидирующих имени имеют библейское происхождение: Анна, Мария, Ева — второе, третье и четвертое места соответственно. Кураев в этом ключе заявил, что не думает, что люди, давая детям имена, придают им какой-то глубокий и сакральный смысл. Главным при выборе обычно являются национальные традиции и мода, заключил собеседник.

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