Наиболее популярными именами для детей у жителей Рязанской области стали София и Артем

Наиболее популярными именами, которые давали жители Рязанской области своим детям в этом году, стали София и Артем. Об этом сообщает 7info со ссылкой на главу Главного управления регионального ЗАГС Елену Сорокину.

Отмечается, что Софиями стали почти 80 новорожденных девочек, также зарегистрировано более 70 девочек с именем Анна, почти 60 - с именем Полина.

Добавляется, что также с начала года родилось почти 80 Артемов и Михаилов, популярными именами среди мальчиков стали Александр и Матвей.

Уточнятся, что редкими именами в Рязанской области среди новорожденных стали Белла, Влада, Камиль, Майкл и другие.