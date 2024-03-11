«Это негуманно»: эксперт раскрыла, чем обернутся новые правила для трудовых мигрантов в России

Минтруд РФ подготовил законопроект с новыми требованиями к трудовым мигрантам — их будут высылать из страны за отказ работать по профилю.

В рамках оргнабора приезжие будут получать документы о сотрудничестве с конкретным работодателем из той или иной отрасли. Отказавшись же от работы или попытавшись перейти в другую, например, более легкую отрасль, человек будет вынужден покинуть Россию в течение 15 дней.

По мнению авторов законопроекта, документ позволит исключить ситуации, когда работодатели оплачивают найм и транспортировку мигрантов, но впоследствии не получают ничего. Кроме того, таким образом страна сможет покрывать недостаток рабочей силы в необходимых сферах, не опасаясь, что завезенные иностранцы уйдут в другие направления, где и так не было дефицита.

Татьяна Долякова, генеральный директор одного российского рекрутингового агентства, рассказала нам, как инициатива Минтруда может отразиться на рынке труда в РФ.

«Такой подход нецелесообразен и не отвечает интересам рынка — сейчас стране как никогда нужны рабочие руки. Новый документ способен в том числе не допустить роста преступности, но его необходимо доработать. Принятие закона, на мой взгляд, вызовет определенные трудности, так как именно сейчас в стране не хватает рабочего персонала в строительстве, логистике, ритейле», — подчеркнула собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению эксперта, закон не даст иностранным специалистам находить лучшие условия труда, что приведет к их оттоку.

«Это, в первую очередь, негуманно. Если человека не устраивают условия работы, зарплата, он должен иметь возможность ее поменять. А ведь многие работодатели устанавливают зарплату для мигрантов ниже прожиточного минимума», — отметила Долякова.

Кроме того, добавила она, 15-дневный срок, который дается мигранту на то, чтобы уехать, очень мал. Наша собеседница считает, что его нужно увеличить как минимум до двух месяцев, чтобы у человека была возможность найти новую работу.

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