«Это очень опасный момент»: боец СВО рассказал о чудесном спасении благодаря бдительности друга

Ежедневные перестрелки между российскими и украинскими войсками заставляют солдат менять отношение к тому, что такое «нормально». Спустя время взрывы перестают щекотать нервы, и, как отмечают опытные бойцы, это очень опасно.

Военнослужащий с позывным Ангел вспоминает присказку — человек такая сволочь: ко всему привыкает. Парень с ней полностью согласен. Он смог убедиться в правильности утверждения на собственном опыте во время одного из штурмов.

«На штурмах нужно следить не только за собой, но и за товарищами. То есть иногда дернуть соседа за ремень или прижать, чтобы не поднимался. Со мной тоже так было: благодаря сослуживцу я выжил», — говорит Ангел корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В тот день наш собеседник был уже уставший. Украинцы обстреливали наших «сапогами» — противотанковыми ракетами СПГ. Снаряды пролетали в метре от земли.

«Я слышал выход и много раз ложился на землю, а они пролетали надо мной. Я в очередной раз выходил из окопа — нужно было преодолеть открытую местность и вывезти раненых — и тут меня хватают за штаны и дергают назад! Я упал в грязь, а ракета просвистела прямо над головой. То есть чувство опасности у меня на тот момент уже притупилось», — размышляет солдат.

Как признается боец, он уже не думал ни о чем, кроме своей задачи — свистит и свистит.

«Ты просто идешь и делаешь то, что тебе нужно. И не потому, что ты такой герой, а потому, что организм уже перестроился, и ты уже не реагируешь на риск. Это очень опасный момент», — подчеркивает Ангел.

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