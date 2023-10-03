Это полезно: логопед похвалила «Союзмультфильм» за то, что он убрал букву «л» из своего названия

Компания «Союзмультфильм» решила временно отказаться от буквы «Л» в своем названии, пишут в аккаунте анимационной студии. Такая акция направлена на поддержку детей, которые испытывают речевые трудности.

Данную букву сняли даже с вывески главного здания «Союзмультфильма» в Москве и, как рассказала нейропсихолог и логопед Анна Ильинская, эта инициатива действительно важна.

«Очень милая идея, ведь без звука «л» и «ль» как раз ребята говорят до 4 лет, Потому что «л» — это звук позднего онтогенеза. То есть позже всего формируются звуки «л», «ль», «р» и «рь». В норме у детей они формируются с пяти до семи лет», — уточнила специалист в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Поэтому очень даже нормально, когда ребенок в три-четыре года не выговаривает эти звуки, но не очень хорошо, когда их заменяет, добавила собеседница.

«Эта идея хороша тем, что может привлечь внимание родителей к онтогенезу речевого развития их детей, потому что очень многие направляют детей в неправильный, нефизиологичный опережающий процесс, который не способствует речевому развитию», — подытожила Ильинская.

Ранее родители опровергли миф о неблагодарности профессии воспитателя.