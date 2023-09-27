«Дети с радостью идут в сад»: родители опровергли миф о неблагодарности профессии воспитателя

27 сентября в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. Чтобы заниматься такой деятельностью, нужно обладать невероятной гибкостью, умением найти подход к каждому ребенку и, что еще сложнее, к каждому родителю.

Бытует стереотип, что профессия воспитателя неблагодарная, но жители Москвы и Московской области ценят тех, кто стал для их детей второй семьей, и не поленились даже написать об этом в нашу редакцию.

«В этот знаменательный день хотим поздравить с профессиональным праздником наших уважаемых воспитателей Касаткину Елену Владимировну и Чистякову Людмилу Евгеньевну, помощника воспитателя Шеленкову Наталью Львовну и заведующую Кузину Ольгу Степановну», — гласит коллективное письмо от родителей группы №5 «Смешарики» дошкольного корпуса №2 ГБОУ Школа 1151 в Зеленограде, поступившее корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Родители малышей благодарят сотрудников детского сада за профессионализм, а также огромный, неоценимый труд и весомый вклад в развитие каждого ребенка.

«Большое спасибо вам за индивидуальный подход, за вашу заботу, понимание, искреннюю доброту и любовь. Таким и должен быть настоящий воспитатель. Благодаря атмосфере, которую вы создаете в группе, увлекательным занятиям, веселым прогулкам, наши дети с радостью идут в сад, где познают мир со своими друзьями и каждый открывает для себя новые возможности», — передают жители московского района Крюково.

Восхищены работой воспитателей и жители подмосковных Химок.

«В этот особенный день мы хотим выразить нашу глубокую признательность воспитателям группы «Петушки» детского сада МАОУ «Образовательный комплекс «Перспектива» Аникеевой Наталье Валентиновне, Муляр Надежде Николаевне, Шведовой Марии Николаевне, а также логопеду Тихомировой Анастасии Александровне», — подчеркивают жители Московской области.

Родители из Химок добавляют, что дети с радостью посещают детский сад, потому что знают, что их там ждут настоящие друзья.

«Мы же уверены, что воспитатели сделают все возможное, чтобы каждому ребенку было комфортно и интересно. И это не просто слова. Воспитатели заботятся о физическом и эмоциональном благополучии детей. Они создают неповторимую атмосферу, в которой каждый ребенок развивает свои таланты и способности. Спасибо за ваше терпение и преданность своей профессии! Здоровья вам и близким, счастья, сил и удачи», — пишут химчане.

Ранее мы рассказывали, как в Подмосковье отмечают День воспитателя и всех дошкольных работников.