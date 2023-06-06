«Это случится на нашей памяти»: политтехнолог рассказал, когда английский язык вымрет, а русский вернется на вершину

В День русского языка мы поговорили с разными экспертами о перспективах его развития. Чиновники и деятели науки рассказали, сможет ли русский по своему влиянию обогнать английский или китайский языки.

Как говорит философ, научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев, русский язык должен стать социальным преимуществом.

«Сейчас на приеме на работу спрашивают знание английского, а если ты хорошо владеешь национальным языком, тебе от этого не лучше. То есть это вопрос государства, нашей социальной и кадровой политики», — подчеркивает Журавлев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению депутата Госдумы Сергея Колунова, наши язык и культура подвергаются небывалым гонениям со стороны «западного мира». Прибалтийские страны, Польша и Украина проводят политику «дерусификации».

«Только за последний год на Украине снесли 28 памятников Пушкину и 145 памятников, посвященных другим деятелям русской культуры. Чем это вызвано? Думаю, страхом. Ведь великих всегда боятся, здесь я имею в виду и язык», — сказал парламентарий.

В феврале этого года Госдума приняла закон о государственном языке, регулирующий употребление иностранных слов и защищающий наш язык от излишних заимствований.

«И дальше будем работать в этом направлении, делать все, чтобы русский язык был так же универсален, как английский», — пообещал Колунов.

Политтехнолог и политический обозреватель «Царьграда» Андрей Перла подчеркивает, что английский останется языком международного общения, причем не только в дипломатии, но и в науке и особенно — в IT.

«Даже если все англичане вдруг вымрут, английский язык не исчезнет. Потому что есть языки программирования, остались Шекспир и Диккенс, да и всем проще выучить грамматически простой английский. Но при этом влияние англо-саксонских стран будет падать и в конце концов исчезнет совсем. И это случится на нашей памяти», — говорит Перла.

Ранее известный скульптор назвал снос памятника великому писателю агонией.