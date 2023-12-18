«Это вопрос политический»: стало известно будущее закона о запрете абортов в частных клиниках

Законопроект о запрете прерывания беременности в частных клиниках будет принят. Об этом корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил анонимный источник в Госдуме.

Напомним, соответствующий проект был внесен в Госдуму на прошлой неделе. Однако сейчас, по данным «Ведомостей», комитет по охране здоровья выступил против вмешательства государства в выбор пациентами медицинского учреждения для данной процедуры.

Позже Леонид Огуль, зампред профильного комитета, заявил, что не видел никакого письма. Более того, по его словам, «вопрос на комитете не обсуждался».

По словам нашего источника, законопроект будет рассмотрен и принят.

«Это вопрос политический. Законопроект будет рассмотрен и принят. Тем более, что его поддержали регионы — самыми первыми выступили в Калининградской области, а в Государственную Думу законопроект внесли депутаты заксобрания Нижнего Новгорода», — заявил анонимный источник корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Он отметил, что этот вопрос очень острый и неоднозначно оценивается в обществе.

«Но мы понимаем, что речь идет о преодолении демографического кризиса, и другого мнения, кроме как ограничить аборты в частных клиниках, быть не может», — добавил источник.

По его словам, запрет никак не повлияет на количество криминальных абортов, так как «женщины захотят рожать, ведь это необходимо для страны.

Ранее президент России Владимир Путин высказался о ситуации с абортами.