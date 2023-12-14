Путин высказался о ситуации с абортами
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Ведущая пресс-конференции главы государства зачитала Екатерина Березовская вопрос из Москвы, который звучал следующим образом: «Просим остановить вакханалию с абортами. Запрет в частных клиниках приведет к увеличению нагрузки на государственные больницы, которые, итак, в виду реформ здравоохранения беспощадно сокращают. Запрет абортов – это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличении смертности среди женщин. Это глупо».
Путин на это ответил, что никаких запретов нет. Глава государства вспомнил запрет в сфере антиалкогольной кампании, который, по его словам, привел, к употреблению гражданами суррогата, а также увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений.
«В этой области нужно действовать аккуратно. Разумеется, мне известна позиция церкви. Другой позиции у нее быть не может. Она борется за жизнь каждого человека. У нее есть свое отношение к вопросам абортов. Это понято. Государство заинтересовано в том, чтобы демографическая проблема решалась, если бы женщины принимали решение оставить жизнь ребенка», – отметил Путин.
Он также подчеркнул, что решать проблему абортов нужно, обращаясь к традиционным ценностям, а также решая материальные вопросы, связанные с семьями, в том числе вводя социальные меры поддержки со стороны государства.