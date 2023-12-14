Путин высказался о ситуации с абортами

Ведущая пресс-конференции главы государства зачитала Екатерина Березовская вопрос из Москвы, который звучал следующим образом: «Просим остановить вакханалию с абортами. Запрет в частных клиниках приведет к увеличению нагрузки на государственные больницы, которые, итак, в виду реформ здравоохранения беспощадно сокращают. Запрет абортов – это прямой путь к подпольной деятельности врачей и увеличении смертности среди женщин. Это глупо».

Путин на это ответил, что никаких запретов нет. Глава государства вспомнил запрет в сфере антиалкогольной кампании, который, по его словам, привел, к употреблению гражданами суррогата, а также увеличению самогоноварения и увеличению жертв от отравлений.