Евгений Хромушин: более ста котельных отремонтируют и реконструируют в Подмосковье в ближайшие годы

В Подмосковье на ближайшие годы запланирована масштабная модернизация теплоснабжающего хозяйства, до 2029 года на эти цели направят бюджет в размере около 55 миллиардов рублей, на этот период сформировано 406 различных мероприятий. об этом вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.