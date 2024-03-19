Евгений Хромушин: более ста котельных отремонтируют и реконструируют в Подмосковье в ближайшие годы
Фото: [Пресс-служба губернатора МО]
В Подмосковье на ближайшие годы запланирована масштабная модернизация теплоснабжающего хозяйства, до 2029 года на эти цели направят бюджет в размере около 55 миллиардов рублей, на этот период сформировано 406 различных мероприятий. об этом вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин доложил на совещании губернатора Московской области Андрея Воробьева с руководящим составом правительства и главами муниципалитетов.
«Это довольно большой объем по ремонту тепловых сетей — 67 километров. Строительство 110 котельных, ремонт 165 котельных, ремонт и строительство ЦТП», — уточнил Хромушин.
По его словам, в регионе также проводят работу по передаче ряда теплоснабжающих объектов от сторонних собственников в собственность муниципалитетов или Подмосковья.
Ранее губернатор Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.