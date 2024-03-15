Евгений Плющенко и Яна Рудковская проголосовали на выборах президента России в Подмосковье

Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко вместе с женой Яной Рудковской и их двумя детьми отдали свой голос на выборах президента России в подмосковном Одинцово.

Они проголосовали на участке в КДЦ «Назарьевский». Фигурист подчеркнул, что участие в процедурах по выбору президента представляет собой долг каждого россиянина, которым небезразлично будущее новых поколений.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев до этого подчеркнул, что на избирательных участках во время голосования на выборах президента России важно обеспечить дисциплину, порядок и легитимность.