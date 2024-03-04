Евгения Агулова назначили председателем Комлесхоза Подмосковья

Общество

Фото: [Пресс-служба Комлесхоза МО]

Евгений Агулов стал новым председателем Комитета лесного хозяйства Московской области. Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил его в ходе оперативного совещания с членами правительства Московской области и главами муниципалитетов.

«Евгений Викторович родился в 1987 году в семье военнослужащих. По окончании Академии гражданской защиты МЧС России и аспирантуры стал магистром в государственном и муниципальном управлении, а также в международных отношениях», — сообщили в областном Комлесхозе.

После работы в МЧС Агулов работал в должности первого зампреда Комитета лесного хозяйства Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что тема кадров в школах Подмосковья требует особого внимания.

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