Евгения Хрусталева стала главой подмосковного Домодедово

В ведомстве уточнили, что данное решение было принято по итогам заседания Совета депутатов. Хрусталева в течение восьми лет была заместителем главы администрации муниципалитета. Она курировала имущественный блок, агропромышленный комплекс, лесное хозяйство, потребительский рынок, вопросы охраны окружающей среды и не только. В общей сложности администрации округа она работает с 2015 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.