Еврейская община: паломник-хасиды не должны становиться «разменной монетой» для Киева

Паломничество хасидов в Черкасскую область Украины к могиле почитаемого ими праведника рабби Нахмана является очень важной заповедью для верующих, и они не должны становиться разменной монетой в политических играх Киева, заявил ТАСС президент Международного фонда горских евреев Герман Захарьяев.

Ранее Киев заявил о возможной отмене безвизового режима для израильтян и запрете паломничества к могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана в Умани.

Такую меру киевский режим выразил готовность принять в ответ на якобы депортацию украинцев из Израиля.

В свою очередь, посол Израиля на Украине Михаил Бродский разъяснил, что власти страны отказали во въезде лишь 5,4% (2,5 тысячи человек) от общего числа желающих (47 тысяч). Причем большинство из получивших отказ пытались незаконно трудоустроиться в Израиле.