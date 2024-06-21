Евросоюз хочет запретить своим авиакомпаниям перевозить россиян

ЕС рассматривает 14-й пакет санкций против РФ, в которые могут включить запрет на перевозку россиян. В основном это затронет несколько категорий граждан, пишет KP.RU .

Подробности о том, что включит в себя новый пакет санкций, пока достоверно неизвестны. Полагают, что могут под ограничения попадут перевозки сжиженного природного газа, ряд бизнесменов и даже певица Полина Гагарина. Однако помимо этого Euobserver указал также и пассажирские перелеты. ЕС хочет запретить своих авиакомпаниям перевозить граждан РФ.

«Новый запрет будет распространяться на любые перелеты, для которых российское юридическое или физическое лицо правомочно определить место взлета и посадки. Например, для перевозки в определенные места отдыха или на деловые встречи в ЕС», — говорится в сообщении.

Это может коснуться топ-менеджеров и клиентов, путешествующих VIP-классом. То есть, затронет это в основном некоторые чартеры и частные воздушные судна. Считают, что ограничение со стороны ЕС слабое: остаются лазейки, которые позволят обойти систему.

Отметим, что официального запрета на перелеты с паспортом России нет. Бывали случаи, когда граждан не хотели садить на рейс, но это было связано с внутренними правилами компании.

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