«Шансы на вступление равны нулю»: чем закончатся переговоры Украины с Евросоюзом

Евросоюз начнет переговоры о вступлении Украины в объединение 25 июня. Профессор кафедры государственной политики МГУ Олег Шабров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня» заявил, что весь процесс носит лишь пропагандистский характер и вряд ли будет завершен.

Как уточняется, на переговорах также будут присутствовать делегаты от 27-ми членов ЕС. По протоколу, диалог носит лишь предварительный характер — до конечного решения о принятии государства в состав объединения еще далеко, должны быть соблюдены десятки других процедур. Однако Шабров считает, что Украина в состав Евросоюза не войдет в принципе.

«Я предполагаю, что из-за территориальных вопросов эти переговоры вообще не могут кончиться чем-то конкретным. У Евросоюза условия не такие жесткие, как в НАТО, но инициаторы этого процесса не смогут довести его до конца, пока нет четких границ. Поэтому все эти переговоры носят лишь пропагандистский характер», — пояснил эксперт.

Он также добавил, что есть и другие причины, которые сводят к нулю шансы Украины войти в состав Евросоюза. Так, принять новое государство можно лишь при единогласном решении всех членов ЕС, а по этому вопросу единомыслия нет.

«У ряда стран уже есть четкие позиции по этому вопросу, например, Венгрия высказалась против. Также многое заставляет подумать, что у Польши есть интерес к западным территориям Украины. Кстати, у Венгрии исторический интерес к землям в этом районе тоже есть. Если это правда, то ни о каком вступлении Украины в Евросоюз и речи быть не может», — заключил Шабров.

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