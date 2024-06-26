Ежегодный фестиваль здорового образа жизни состоится в Московской области

В пятницу и выходные дни на этой неделе в Подмосковье пройдет 12-й ежегодный фестиваль здорового образа жизни «Банный Спас 2024», участников ждут расслабляющие программы парения, телесные практики с применением натуральных трав. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Мероприятие пройдет в городском округе Кашира вблизи деревни Завалье-2. В ведомстве уточнили, что для посетителей также подготовят развлекательную программу. В нее войдут посещение 30 мобильных бань, ярмарка натуральных продуктов и сувениров, мастер-классы от ремесленников, концерты. Отдельную программу подготовят для детей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.

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