Фармакологический гигант Pfizer подал в суд тюменский департамент здравоохранения

Дочерняя компания американского фармгиганта Pfizer «Агурон Фармасьютиказлз Элэлси» через представителей в России подала в суд на тюменский департамент здравоохранения из-за отказа ведомства от американского препарата в пользу российского.

Областной депздрав решил закупить российский противоопухолевый препарат «Акситиниб» вместо пфайзеровской «Инлиты», поскольку он дешевле американского аналога на треть.

В иске дочка Pfizer потребовала становить закупки, наложить арест на российский препарат и сообщила о нанесении значительного ущерба в размере 169 тысяч рублей.

Тюменский суд не удовлетворил требования Pfizer. Ранее западная компания уже сталкивалась с отказом от своих препаратов — в Ростовской и Ивановской областях.

В декабре сообщалось, что в европейских странах выбросили на свалку более 215 млн доз вакцин от коронавируса. Однако Европа вынуждена будет закупать новые дозы инъекций вплоть до 2027 года по контракту с Pfizer.