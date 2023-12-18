В Европе выбросили на свалку вакцины от коронавируса на четыре миллиарда евро

По меньшей мере 215 млн доз вакцин от COVID-19, закупленных странами ЕС в разгар пандемии, были выброшены, что обошлось налогоплательщикам в 4 млрд евро, показал анализ, проведенный изданием Politico.

И это почти наверняка заниженная оценка, поскольку не все страны предоставили данные.

С момента получения первых вакцин в конце 2020 года страны ЕС закупили в общей сложности 1,5 млрд доз – в среднем по три на каждого жителя. Теперь они лежат на свалках по всему континенту.

В среднем больше всего вакцин выбрасывает Эстония – более дозы на жителя, по общей численности ликвидированных уколов лидирует Германия.

Страны ЕС вынуждены были закупать вакцины, даже когда пандемия пошла на спад, и будут делать это и впредь – к этому их обязывает контракт с американским фармацевтическим гигантом Pfizer, который действует до 2027 года.