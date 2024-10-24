ФАС выявила нарушения на торгах по ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушения на торгах по капитальному ремонту дорог в Воронежской и Тамбовской областях, сообщил «Коммерсантъ».

Две компании, ООО СМУ-90 и ООО «Спецдортехника», подозреваются в сговоре, целью которого было поддержание завышенных цен на государственные контракты. Общая сумма начальных цен контрактов составила 14,9 млрд руб.

Обе организации заключали контракты в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». В случае установления вины компаниям грозят штрафы.

Это не первый случай проявления картельного сговора в дорожной отрасли. В июне ФАС сообщила о других подозрительных сделках, в частности, в Краснодарском крае. Там были обвинения были предъявлены в адрес ООО «СтройЮгРегион» и ООО «Дормост» с начальной суммой контрактов в 637 млн руб., а также ООО «Стройкапиталгрупп» и ООО «Промпесок» с суммой 1,6 млрд руб.

Ранее сообщалось, что ФАС возбудила дело из-за рекламы вклада ВТБ под 20%.