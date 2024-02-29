Фасад новой школы обустраивают строители в Ленинском городском округе

В микрорайоне Ермолино в Ленинском городском округе продолжается строительство новой школы, рассчитанной на тысячу сто учеников. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В настоящее время на объекте ведется монтаж внутренних инженерных сетей, устройство кровли, монтаж перегородок, стяжка пола. Рабочие приступили к устройству фасадных конструкций. Открытие новой школы планируется в 2025 году.

Напоминаем, что в четырехэтажном здании школы площадью почти семнадцать тысяч квадратных метров разместятся блоки начальной школы на 400 учащихся и основной школы на 700 учащихся. На прилегающей территории появится стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки, установят детские игровые комплексы.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что более семидесяти школ и детских садов откроют в Подмосковье в этом году.