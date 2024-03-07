Fatto Quotidiano: Киев потеряет контроль над Одессой уже в 2024 году

Авторы материала отметили, что после перехода Авдеевки под контроль РФ, натиск россиян усилился в разы. И если украинцы не выровняют хоть как-то ситуацию на поле боя, то Армия России уже до конца 2024 года может дойти до Одессы.

«В 2022 году можно было предвидеть, что Украина проиграет в этом конфликте, а в 2024-м есть повод предположить, что Россия возьмет Одессу. ВСУ разбиты в клочья. У них нет ни денег, ни оружия, ни боеприпасов, ни солдат, ни средств ПВО», —написали итальянские газетчики.

Напомним, город Авдеевка в ДНР была освобождена российской армией 17 февраля. В минувший вторник, 27 февраля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что ВС РФ выбили украинских военных из населенного пункта Северный, расположенного в ДНР. За неделю российская армия освободила поселки Ласточкино и Победа.

Ранее бывший разведчик ВС США Скотт Риттер заявил, что Украина может потерять Одессу, Харьков, Днепропетровск и Николаев, если завтра же не сядет за стол переговоров с руководством России.