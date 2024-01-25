Фельдшерско-акушерский пункт построили в Волоколамске

В селе Спасс Волоколамского округа достроили здание фельдшерско-акушерского пункта, сейчас рабочие проводят пусконаладку инженерных сетей и оборудования. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

«Строительные работы завершены. На объекте ведется пусконаладка инженерных сетей и оборудования, поставка мебели», — говорится в сообщении.

ФАП возвели с использованием технологии завода Pro Module Концерна КРОСТ, работы проходили в рамках государственной программы Московской области. Новый объект здравоохранения рассчитан на 36 посещений в смену, его площадь превышает 200 квадратных метров. Там разместили кабинеты врачей, смотровую, процедурную, прививочный кабинет, палату для пребывания пациентов и не только. ФАП планируют сдать в первом квартале 2024 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.