Фермерский фестиваль пройдет в Московской области
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
До конца выходных в Московской области будет проходить «Королевский фермерский фестиваль», на котором будет представлена продукция местных фермеров. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В рамках фестиваля гости смогут приобрести натуральную продукцию и авторские изделия мастеров региона, а также попробовать блюда из русской печи. У всех желающих будет возможность продегустировать натуральные продукты», — уточнил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
В рамках фестиваля все желающие могут приобрести молочную продукцию, колбасы, копченое мясо и рыбу. Помимо этого, для детей и взрослых проведут мастер-класс по изготовлению деревянных игрушек.
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