Фермерский фестиваль пройдет в подмосковном Королеве
Фото: [Пресс-служба Минсельхозпрода МО]
С пятницы по воскресенье на этой и на следующей неделе в Подмосковье пройдет «Королевский фермерский фестиваль», свою продукцию на нем представят местные фермеры. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«В рамках фестиваля гости смогут приобрести натуральную продукцию и авторские изделия мастеров региона, а также попробовать блюда из русской печи. У всех желающих будет возможность продегустировать натуральные продукты. В торговых домиках представлена широкая линейка сыров и молочной продукции, меда, мясных и рыбных деликатесов от наших фермеров», — рассказал заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Кирилл Григорьев.
Для посетителей представят молоко, йогурты, сыры и другие молочные продукты, а также балыки и колбасы, копченое мясо и рыбу. Помимо этого, в рамках фестиваля в русской печи на огне приготовят традиционные удмуртские перепечи, дети и взрослые смогут принять участие в мастер-классах по изготовлению пряников.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков выросла благодаря благоустройству.