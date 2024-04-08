Фермерскую продукцию подмосковных производителей представили на ярмарке в Зарайске

В Подмосковье в рамках выставки-фестиваля «Зарайская нива» состоялась ярмарка, на которой можно было приобрести фермерскую продукцию и ремесленные изделия от местных мастеров.

Посетители могли продегустировать различные деликатесы, в том числе рыбную, мясную и молочную продукцию, а также сыры, сладости и чай, сообщила пресс-служба министерства сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

В рамках фестиваля состоялась также выставка сельскохозяйственной техники. Зарайск является лидером по выращиванию зерновых и масличных культур, напомнил министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

«Ежегодно количество новинок техники, используемой во время посевной кампании, растет. Мы гордимся нашим результатами и надеемся в этом году увеличить объем урожая», — подчеркнул он.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о действующих в регионе мерах поддержки бизнеса.