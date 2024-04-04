Фермеры Польши откажутся от блокады приграничных КПП и начнут блокировать дома депутатов Сейма

Польские аграрии поменяют тактику своих протестов и не будут блокировать автомобильные магистрали. Вместо этого они начнут проводить акции у офисов некоторых депутатов Сейма по всей территории Польши. Об этом сообщило радио RMF24.

У входа в здания, где находятся рабочие кабинеты законодателей, начнут устанавливать пуки соломы, емкости с навозной жижей либо мешки с зерном. Все это будет делаться, чтобы снизить комфорт и не дать попадать в дом беспрепятственно. Обструкции подвергнутся те парламентарии, кто в свое время голосовал за программу «Зеленый курс».

«Будет навоз у офисов тех депутатов, которые выступали за то, чтобы «Зеленый курс» сохранилась, чтобы договориться с Европейским союзом», - привели журналисты слова одного из лидеров протестующих.

Фермеры протестуют против того, что все их требования игнорируются правительством. Власти до сих пор не сумели выработать никаких конкретных предложений по аграрному сектору.

Всего 2 дня назад польские аграрии возобновили блокировку некоторых контрольно-пропускных пунктов на Границе с Украиной. Их программа включает в себя не только отказ от «зеленой» повестки, но и введение запрета на ввоз зерна с Украины в Польшу и ЕС.