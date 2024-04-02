Фермеры в Польше вновь заблокировали пропускной пункт на границе с Украиной

Польские аграрии снова начали препятствовать проезду украинских грузовиков при пересечении ими границы. Об этом сообщила государственная погранслужба Украины в своем Telegram-канале.

По ее утверждению, работники сельскохозяйственного сектора снова начали устраивать препятствия грузовому транспорту, который въезжает на польскую территорию.

«Затруднено движение грузовиков перед пунктом пропуска "Угринов - Долгобычев. Около 9.00 на территории Польши возобновилась блокировка движения для грузовиков», - заявили пограничники.

Массовые акции протеста фермеров в Польше начались 9 февраля. Тогда блокаде подверглись КПП не только на границе с Украиной, но и с другими странами. Аграрии выступают категорически против ввоза украинского зерна не только на польскую территорию, но и в Евросоюз.

Ранее политолог Светов спрогнозировал массовые протесты фермеров в ряде восточноевропейских стран: Польше, Чехии и странах Прибалтики. Это, по его словам, обусловлено несправедливой политикой, которую проводит Еврокомиссия.