Фермеры Чехии устроили акцию протеста накануне саммита Евросовета. В феврале подобные протесты наблюдались и среди польских фермеров. По словам политолога Юрия Светова, такие действия фермеров связаны с несправедливой аграрной политикой Старого Света в отношении стран — участниц Евросоюза. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он добавил, что все данные протесты нацелены против Евросоюза, продвигающего украинское зерно и усложняющего жизнь аграриям и производителям зерна в Польше, странах Прибалтики и в Чехии.

По мнению эксперта, именно эти пять стран, поставляющие свои фермерские и аграрные продукты на рынок сегодня, всячески протестуют и считают, что в Брюсселе отказываются помогать своим союзникам и пекутся об одной Незалежной.

Он отметил, что аграрии Европы понимают, что они не способны выдать такие объемы зерна, как Незалежная, при этом оно дешевле и качественнее. В связи с этим при условии отсутствия урегулирования ситуации с продукцией аграриев Европы протесты продолжатся и станут набирать обороты. Тем не менее для того, чтобы утихомирить фермеров данных пяти протестующих государств, для них выберут более выгодные условия продаж зерна, а Украина останется приоритетным поставщиком.