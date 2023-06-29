Фестиваль флористики и дизайна пройдет в Подмосковье в эту субботу

В парке культуры и отдыха «Сестрорецкий» в городском округе Клин в эту субботу пройдет девятый фестиваль флористики и дизайна «Вальс цветов». Об этом сообщили в областном Министерстве культуры и туризма региона.

В сообщении ведомства уточнили, что темой мероприятия в этом году будет «Во славу русского языка». Предприниматели, волонтеры, трудовые коллективы города и другие участники подготовят 29 цветочных композиций в виде клумб. Их будет оценивать жюри. Кроме того, гостей также ждет концерт ансамбля «Рейн дропс».

Напомним, что ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул важность того, чтобы сделать Подмосковье регионом-лидером.

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