Фестиваль с Патриархальным статусом: что готовят в Павловском Посаде к 12 июля

Особое внимание уделили местному отделению Ассоциации ветеранов СВО: зданию нужен косметический ремонт кабинетов, замена окон и кровли, обновление входной группы и установка пандуса для маломобильных граждан. По словам Балашова, работы планируют завершить до октября. Также совместно с руководителем отделения Романом Фаленковым обсудили установку мемориальной доски в память о земляках, погибших в зоне СВО.



Кроме того, идет подготовка к традиционному Аверкиевскому фестивалю колокольного искусства — он стартует 12 июля и в этом году получил статус Патриархального. К приезду гостей приведут в порядок территорию: скорректируют планировку спортивной площадки и проведут окос.



Отдельный пункт проверки — стадион «Филимоновский». Сергей Балашов отметил, что темпы работы подрядчика не удовлетворяют требованиям: предстоит разобраться с организацией и ускорить строительство, при этом сроки сдачи объекта менять не планируется.