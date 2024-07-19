Фестиваль «Царская уха» пройдет в Московской области
Фото: [белоомут.рф]
Завтра поселке Белоомут городского округа Луховицы пройдет XI Межрегиональный фестиваль «Царская уха». Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
«На фестивале гостей ждет настоящий праздник вкусов и креатива. Не только можно будет насладиться дегустацией великолепной ухи, приготовленной по старинному рецепту, но и окунуться в атмосферу разнообразных мероприятий», — говорится в сообщении.
Для посетителей также подготовят конкурсы, выставки художников и ремесленников, мастер-классы и не только.
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