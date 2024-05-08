Фестиваль военной полевой кухни пройдет в День Победы в подмосковном Красногорске

В рамках празднования Дня Победы, на территории музея техники Вадима Задорожного, расположенного в городском округе Красногорск, состоится фестиваль военной полевой кухни. Об этом сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Ожидается, что в рамках мероприятия организаторы воссоздадут быт солдат, на основе исторических документов. Все желающие смогут отведать блюда, которые готовили солдаты, при этом в меню также будут согревающие и прохладительные напитки.

Также посетители смогут принять участие в творческих мастер-классах для детей и взрослых, а также в гонках на педальных ретроавтомобилях.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье активно развиваются президентские проекты.