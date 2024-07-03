Финал конкурса «Это у нас семейное» состоится в Московской области

В эту пятницу в Мастерской управления «Сенеж» в Солнечногорске стартует финал конкурса «Это у нас семейное», организатором которого является президентская платформа «Россия — страна возможностей». Об этом сообщили в пресс-службе конкурса.

В мероприятии примут участие порядка двух тысяч человек из 83 регионов России. Все они одержали победу по итогам окружных полуфиналов. Программа конкурса будет рассчитана на четыре дня, в нее войдут конкурсные задания, встречи с членами Наблюдательного совета конкурса и другими известными гостями, лекции и творческие мастер-классы от партнеров, концерты и не только. Церемонию награждения победителей проведут в понедельник, 8 июля. Семьи-победители получат сертификат на пять миллионов рублей, который можно будет направить на улучшение жилищных условий. Финалисты конкурса также станут обладателями семейных путешествий. Напомним, что о запуске конкурса объявил президент России Владимир Путин.

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