Финал соревнований «Чудо-шашки» состоялся в Подмосковье

На базе Универсального спортивного комплекса «Подмосковье» в Щелково завершился финал Всероссийских соревнований «Чудо-шашки». Об этом сообщает Министерство образования Московской области.

Так, победу одержала команда из Щелковской школы № 12 имени В. П. Чкалова. Второе место заняла команда из Ступино, а третье — из Электростали.

Примечательно, что всего в соревнованиях приняли участие более 500 школьных команд — свыше двух тысяч участников из 55% всех общеобразовательных учреждений Московской области. Наибольшее количество команд-участников представил Сергиево-Посадский городской округ — 26 команд.

Педагоги-победители получили возможность бесплатного обучения на инструктора по шашкам от Президента Федерации шашек России Анатолия Никитина, а победителям и участникам вручили памятные призы.