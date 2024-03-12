Финальная подготовка избирательных участков к выборам президента проходит в Подмосковье

В Подмосковья проводится финальная подготовка избирательных участков к процедуре голосования на выборах президента России. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

«Сотрудники комиссий оформляют входную группу избирательного участка в едином фирменном стиле избирательной кампании, оборудуют необходимым технологическим оборудованием внутри и готовятся к встрече с избирателями», — говорится в сообщении.

Члены участковых избирательных комиссий будут работать в регионе в течение всех трех дней голосования — 15, 16 и 17 марта с 8:00 до 20:00. Их можно будет отличить по фирменному бейджу и значку.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.