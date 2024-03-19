Финансист Аитов: другие страны вслед за Арменией могут ограничить использование карт «Мир»

Работа платежной системы «Мир» теперь под вопросом в Армении. Появились новости о том, что банки планируют ввести ограничения, которые не позволят снимать деньги в банкоматах. По словам председателя комиссии по финансовой безопасности Совета Торгово-промышленной палаты РФ Тимура Аитова, история может повториться в других странах. Комментарий эксперта передает «Газета.ру» .

В Сети и ряде СМИ появилась информация, что большинство армянских банков с 30 марта не будут принимать российские карты «Мир». В ЦБ Армении уточнили, что банки самостоятельно принимают решение об обслуживании той или иной платежной системы.

Финансист Тимур Аитов отметил, что Армения может стать не единственной страной, которая введет ограничения на использование «Мира».

«В какой именно следующей стране последуют ограничения, сказать однозначно сложно — непростое решение об отказе от работы с «Миром» зависит от многих факторов, прежде всего, геополитических. Россиянам известны варианты обхода запретов: кто-то уже обзавелся картами банков из дружественных стран, кто-то пользуется услугами сервис- провайдеров, установивших терминалы в зонах массового посещения нашими туристами - в аэропортах, на вокзалах, в крупных отелях», — отметил Аитов.

Российские банки, как напомнил Аитов, имеют представительства в зарубежных странах, где могут продолжить дальнейшее обслуживание. Да и юридическим лицам предлагают криптоинструменты и иные пути, лишь бы не терять клиентов. Не исключено, что и для физических лиц разработают новые инструменты.

Ранее подробнее сообщалось о том, что карты российской платежной системы могут прекратить работать в Армении.