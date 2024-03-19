РБК: карты «Мир» с 30 марта перестанут работать в банках Армении

Владельцы карт российской платежной системы «Мир» уже с 30 марта не смогут совершать платежи, снимать средства и проводить иные транзакции в большинстве банков Армении, передает РБК со ссылкой на источник на российском платежном рынке.

По словам собеседника журналистов, доступны останутся лишь основные операции с картами «Мир» в банке «ВТБ Армения».

«Карты российской платежной системы "Мир" перестанут работать в банкоматах и POS-терминалах большинства банков Армении с 30 марта 2024 года, исключение составит инфраструктура банка "ВТБ Армения" ("дочка" российского ВТБ)», — пишет издание.

Во всех же остальных российских финансовых учреждениях будет невозможным также оплата услуг в онлайн-банке и онлайн-покупки.

Напомним, в минувшем феврале Минфин США объявил о новых антироссийских санкциях во отношении 500 физических лиц и компаний из РФ. Под американские рестрикции также попала Национальная система платежных карт, являющаяся оператором карт «Мир».