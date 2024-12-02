Флаг Украины обнаружили по адресу стартапа правнучки Чкалова в Бельгии

Правнучка легендарного летчика Валерия Чкалова, Дарья Богданова*, платит налоги в Бельгии. Об этом сообщило РИА Новости.

Недавно возбужденное уголовное дело о призывах к терроризму заставило правоохранительные органы объявить ее в международный розыск. Дом с адресом стартапа Богдановой*, расположенный в благополучном пригороде Левена и окруженный дорогими автомобилями, привлек внимание еще и благодаря украинскому флагу, развевающемуся у входной двери.

Дарья Богданова*, зарегистрировавшая в Бельгии компанию May23 с широким спектром деятельности – от производства бытовой химии до организации мероприятий и издательской деятельности, – официально платит налоги.

Ранее стало известно, что объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии.

* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом