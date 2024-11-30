Объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла стартап в Бельгии

Дарья Богданова*, которая была объявлена в международный розыск Россией, запустила свой стартап на бельгийской территории. Об этом сообщило РИА Новости.

По данным журналистов, Дарья Богданова*, которая является правнучкой знаменитого советского летчика Валерия Чкалова, зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятого лица, она выплачивает в этой стране налоги. Женщина официально оформила свой стартап на территории бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант. По нему организованному юридическому лицу выданы многочисленные разрешения на самые разнообразные виды деятельности. Среди них производство мыла и моющих средств, розничная торговля с помощью почты, книгоиздание, выпуск обучающих фильмов и видеоклипов, организация мероприятий и многое другое. Все эти разрешения выданы совсем недавно.

В России против Богдановой* возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в оправдании терроризма. Она допустила в своем интервью возможность насильственного воздействия на органы власти.

*внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом