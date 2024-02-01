ФНС России возведет новый корпус в детском оздоровительном лагере в Истре

В здании будет два этажа, его площадь превысит две тысячи квадратных метров. В нем будут проживать 80 ребят в возрасте от 7 до 16 лет. В корпусе также оборудуют места для маломобильных групп населения, он станет завершающим в развитии жилой зоны лагеря. Прилегающую территорию благоустроят, там разместят площадку для общего сбора с резиновым покрытием, установят скамейки и урны, смонтируют сцену, навес и беседку, а также проведут уличное освещение.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.