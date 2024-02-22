ФОК с бассейном появится в подмосковной Лобне

В городском округе Лобня в 2025 году появится новый физкультурно-оздоровительный комплекс (ФОК) с плавательным бассейном. Об этом сообщает Министерство строительного комплекса Московской области.

В ведомстве уточнили, что его возведут в рамках государственной программы за счет бюджетных средств. В спорткомплексе обустроят бассейн с раздевалками и душевыми, спортивные и тренажерные залы, кафе, медицинский блок. Рядом со зданием разместятся парковка и зоны для отдыха.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность развития парков и домов культуры в Подмосковье.