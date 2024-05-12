Фомина неделя: эксперт рассказал, чему посвящена Антипасха

Сегодня в России отмечается церковный праздник — Антипасха. Как рассказал преподаватель истории государства и права России Финансового университета при правительстве РФ Артемий Рожнов, приставка «анти» вовсе не делает этот день антиподом Пасхи.

«Греческая приставка «анти» в названии данного праздника указывает лишь на то, что он приходится «напротив» Пасхи, отмечается после и вместо нее. На восьмой день после Светлого Христова Воскресения происходит своеобразное «обновление» Пасхи, повторное погружение в праздничную атмосферу главного христианского торжества», — отметил эксперт в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Рожнов напомнил, что в основе праздника Антипасхи лежат описанные в Евангелии события, связанные с именем апостола Фомы, поэтому Антипасха также известна под таким названием, как «Фомина неделя» или «Фомино воскресенье».

«Согласно Евангелию, апостол Фома, в отличие от других учеников Спасителя, лично не видел его, когда он впервые явился им после своего воскресения, и когда апостолы сообщили Фоме об этом радостном событии, он заявил, что поверит в то, что Христос воскрес, только когда своими собственными глазами увидит на его руках раны от гвоздей и прикоснется к его израненному телу», — рассказал профессор.

На восьмой день после своего воскресения Иисус вновь явился апостолам, среди которых на этот раз был и Фома.

«Отвечая на его сомнения, Спаситель прямо обратился к нему: «Подай перст твой сюда и посмотри руки мои; подай руку твою и вложи в ребра мои; и не будь неверующим, но верующим». В ответ на это Фома, судя по всему, даже не коснувшись пречистого тела Спасителя, без тени сомнения горячо исповедовал свою веру: «Господь мой и Бог мой!», — добавил собеседник.

За то, что апостол Фома поначалу усомнился в Воскресении Спасителя, в народном сознании он получил прозвище «Фомы неверующего», а само это крылатое выражение стало означать упрямого, упорствующего в неверии человека.

«Однако с богословской точки зрения подобное народное истолкование евангельской истории ошибочно, поскольку упрощенчески и даже неверно интерпретирует поступок Фомы», — подытожил Рожнов.

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