«Это значит, смерть побеждена»: священник рассказал, что обязательно нужно сделать на Пасху

Накануне главного христианского праздника священник московского Николо-Кузнецкого храма Филипп Ильяшенко рассказал, что нельзя делать на Пасху, а что, наоборот, поможет провести праздник с пользой.

Лучший вариант для верующих в этот день – Причастие. Это самое главное христианское таинство, смысл которого – соединение с Богом.

«На Пасху надо причаститься Святых Христовых Тайн на ночном или утреннем богослужении. Это самое главное», – рассказал священник в беседе с корреспондентом Regions.

А вот делать замечания, ругаться, обижаться и грустить не стоит. Ведь в праздник особенно важно сохранять хорошее настроение и доброжелательность. Можно сходить в гости, можно самому накрыть стол и пригласить гостей.

Кроме того, по словам священника, следует посетить пасхальное богослужение, которое совершается в ночь с субботы на воскресенье. Перед этим отец Филипп рекомендует хорошо выспаться.

«Ночное богослужение начинается с пасхальной заутрени, с крестного хода. Это особо радостное шествие, в котором мы видим гроб пустым и провозглашаем «Христос Воскресе!». Это значит, что Христос воскрес, смерть побеждена, врата адовы сокрушены», – объяснил священник.

Ночное богослужение совершается не во всех храмах (в некоторых служат только утром). Там, где такая служба есть, начинается она примерно в 23:30.