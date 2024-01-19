Фонд общественного мнения назвал уровень доверия россиян к президенту Путину

Уровень доверия граждан России к главе государства Владимиру Путину составляет 79%. Об этом сообщил Фонд общественного мнения, а результаты его исследования опубликовало РИА Новости .

ФОМ провел социологический опрос, из которого следует, что доверяют своему национальному лидеру 79% россиян. Его деятельность оценивает положительно большее количество респондентов, их набралось 81%. Тех, у кого противоположное мнение, почти на порядок меньше. О недоверии Путину заявило всего 12% опрошенных, а негативно о его работе отозвалось только 9% участников социологического опроса.

Соцопрос проходил в 104 населенных пунктах из 53 субъектов России. В нем приняло участие 1,5 тысячи человек.

Ранее экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп назвал Владимира Путина очень умным и коварным человеком. Он обладает отличными качествами, и способен достойно представлять свою страну на международной арене. В то же время всего этого нет у нынешнего главы Белого дома Джо Байдена.