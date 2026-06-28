Форум «Мы — Россия» в Химках дал старт главному молодежному празднику Подмосковья
Фото: [День молодежи в Подольске]
Торжества, прошедшие под тремя ключевыми смыслами — «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», — объединили активистов, волонтеров, творческую молодежь и участников молодежного форума «Мы — Россия», который стартовал в Химках 24 июня. Вместе со всеми праздник встретили и ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, приехавшие в Подмосковье на форум. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации городского округа Подольск.
В рамках торжественного открытия министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе обратилась к участникам:
«Мы вами очень гордимся. Гордимся вашими успехами в учебе, спорте, науке, творчестве. Спасибо всем тем, кто занимается волонтерством, помогает фронту, помогает жителям Московской области. В Подмосковье есть много мест, где вы можете развиваться, заниматься спортом, творчеством, добиваться успехов в учебе — это парки, школы, спортивные объекты, дома культуры. Мечтайте, дерзайте, ничего не бойтесь, наслаждайтесь, ищите друзей, поддерживайте близких и родных. И, конечно же, будьте счастливы!», — сказала она.
Екатерина Швелидзе вручила заслуженные награды десяти молодым людям из разных городов Подмосковья, отметив их добрые дела, успехи в наставничестве, помощь фронту, развитие спорта и другие значимые инициативы.
В числе награжденных — активист «Молодой Гвардии» из Дубны Никита Лебедев, организовавший более 50 муниципальных событий и вовлекающий сверстников в общественную жизнь округа.
Максим Захаров из Егорьевска во время голосования за благоустройство лично собрал более 300 голосов жителей, а зимой организовал «Снежный десант» и помогал воспитанникам детского центра «Преображение».
Ольга Ульянова из Ленинского округа, руководитель отдела занятости несовершеннолетних, в 2024–2025 годах обеспечила стопроцентное трудоустройство подростков.
Активист «Волонтеров Подмосковья» из Наро-Фоминска Денис Доля дважды выезжал с гуманитарной миссией в зону СВО и личным примером вдохновил многих на добрые дела.