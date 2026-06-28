Торжества, прошедшие под тремя ключевыми смыслами — «Мечта России», «Гордость России» и «Единство России», — объединили активистов, волонтеров, творческую молодежь и участников молодежного форума «Мы — Россия», который стартовал в Химках 24 июня. Вместе со всеми праздник встретили и ребята из Донецкой и Луганской Народных Республик, приехавшие в Подмосковье на форум. Организатором выступило Министерство информации и молодежной политики Московской области при поддержке администрации городского округа Подольск.

В рамках торжественного открытия министр информации и молодежной политики Московской области Екатерина Швелидзе обратилась к участникам: